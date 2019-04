Taloussanomat

Asunnon sisäilman mittaamisesta nousi riita – asiantuntijat ja yrittäjät eri mieltä testien luotettavuudesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kallis ja epäselvä sisäilma









”Kuin hyttystä moukaroitaisiin”





Ovatko kuluttajat koekaniineja?