Jan Hurrin kommentti: Onko USA jo suurempi riski kuin Kreikka ja Kypros?

Luottokelpoisuus herättää epäluuloa

Eurovaltioille euro on kuin vieras valuutta

Jo on aikoihin eletty. Kreikan valtion viisivuotinen markkinakorko on nyt jo parin viikon ajan pysytellyt matalampana kuin Yhdysvaltain liittovaltion vastaava viisivuotisen velkakirjan markkinakorko.Eikä siinä vielä kaikki: Kreikan viisivuotinen korko on ainakin toistaiseksi pysytellyt ”vain” muutaman prosenttiyksikön sadasosan ja korkeintaan parin kymmenesosan verran Yhdysvaltain vastaavan koron alapuolella, mutta toinen eurokriisin silmätikuista, Kypros, on pannut paremmaksi.Kyproksen valtion viisi- ja kymmenvuotiset markkinakorot ovat painuneet yli puolta matalammiksi kuin Yhdysvaltain liittovaltion vastaavat viisi- ja kymmenvuotiset markkinakorot.Esimerkiksi perjantaina iltapäivällä Yhdysvaltain viisivuotinen viitekorko noteerattiin uutistoimisto Bloombergin mukaan 2,32 prosenttiin, kun Kreikan vastaava korko oli 2,16 prosenttia ja Kyproksen vain 0,55 prosenttia.Samaan aikaan kymmenvuotisten valtionlainojen korot olivat Yhdysvalloissa 2,52 prosenttia, Kreikassa 3,28 ja Kyproksella 1,44 prosenttia.Tällaisia korkosuhteita ei ole nähty eikä koettu sitten finanssi- ja eurokriisien ensileimahdusten. Eikä tällaisia korkosuhteita ole tänä päivänäkään helppo ymmärtää, vaikka kiperimmistä kriisiajoista on kulunut jo vuosia.Yhdysvaltain liittovaltion velkakirjat olivat finanssi- ja eurokriisien aikaan kautta maailman luotettuja pääoman pakopaikkoja. Nämä niin sanotut Treasury-bondit olivat säikkyjen sijoittajien ykkösvalinta kriisiaikojen turvasatamasijoituksiksi.Kreikka ja Kypros olivat puolestaan euroalueen kriisivaltioita. Ja ne olivat euroalueen ja ylipäätään ”kehittyneen” maailman ainoat valtiot, jotka joutuivat kriisin aikana turvautumaan pääomanliikkeiden rajoituksiin. Kreikassa osa pääomarajoituksista on yhä voimassa, mutta Kypros on jo luopunut omista rajoituksistaan.Yhdysvaltain liittovaltion luottokelpoisuus on luottoluokitusten perusteella maailman vahvimpia ja todellisuudessa todennäköisesti maailman vahvin. Se kykenee takuuvarmasti ja vaikeuksitta maksamaan kaikissa oloissa kaikki velkansa korkoineen takaisin, ellei varta vasten päätä jättää niitä maksamatta. Ja vaikka päättäisi, siihen tuskin olisi kenelläkään nokan koputtamista.Sen sijaan Kreikan valtion luottokelpoisuus on ainakin luottoluokittajien mukaan edelleen epäilyttävää roskalainaluokkaa, ja ylivelkaisen eurovaltion todellinenkin luotonmaksukyky on ainakin omin voimin kyseenalainen.Kyproksen valtion luottokelpoisuus on luottoluokittajien mukaan juuri ja juuri ”sijoituskelpoinen” eli yhtä luokitusastetta roskalainasarjan yläpuolella. Valtion pitkäaikainen velanmaksukyky lienee käytännössäkin hieman parempi kuin Kreikan, mutta ei kuitenkaan kehuttava.Kreikan ja Kyproksen pitkäaikaisen velanmaksukyvyn ja muun taloudellisen suorituskyvyn yksi suuri haaste johtuu niiden osallistumisesta eurovaluutan käyttämiseen ja sen mukanaan tuomiin reunaehtoihin.Toisin kuin Yhdysvallat kumpikaan velkaisista eurovaltioista ei välttämättä kykene maksamaan velkojaan ajallaan ja korkoineen, eivät ainakaan vaikeuksitta eivätkä ainakaan yhtä varmasti kuin Yhdysvallat.Kreikka ja Kypros ovat muiden eurovaltioiden tavoin velkaantuneet lähes yksinomaan euromääräisiä velkakirjoja liikkeeseen laskemalla, vaikka euro on velkarahoituksen näkökulmasta niille kuin vieraan valtion valuutta.Euro on euroalueen yhteinen valuutta, jota hallinnoi euromaiden yhteinen keskuspankki EKP. Yksittäisellä eurovaltiolla ei ole euron tai sen puoleen alueen rahapolitiikan ohjaamiseen nokan koputtamista, joten ne ovat ainakin velkarahoituksen markkinoilla suunnilleen vastaavassa altavastaajan asemassa kuin Yhdysvaltain liittovaltiot.Yhdysvallat on raha- ja valuuttapoliittisesti suvereeni valtio, kun taas Kreikka ja Kypros sen enempää kuin muutkaan eurovaltiot eivät ole. Tästä erosta johtuu, että Yhdysvallat kykenee aina halutessaan maksamaan velkansa mutta Kreikka ja Kypros eivät välttämättä kykene.Keskeiset eroavuudet kiteytyvät oman ja vieraan valuutan sekä oman ja vieraan keskuspankin välisiin ratkaiseviin eroihin. Tiukan paikan tullen Yhdysvaltain liittovaltio voi panna keskuspankkinsa rahoittamaan vaikka liittovaltion koko liikkeessä olevan lainakannan. Kreikka tai Kypros eivät moiseen rahoitusratkaisuun kykene.Euroalueella tuollaiseen velkojen jälleenrahoitukseen pystyy vain EKP, joten tällaisessa tukalassa tilanteessa yksittäiset eurovaltiot ovat koko alueen keskuspankin armoilla eivätkä tässä mielessä itsenäisiä.Muun muassa tällaisista perustavaa laatua olevista eroista johtuu, että Kreikan ja Kyproksen valtioita on vaikea pitää vähäriskisempinä sijoituskohteina kuin Yhdysvaltain liittovaltiota.Vaikka korkoerojen perusteella näin näyttää olevan.