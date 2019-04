Näin Sipilän hallitus hävitti huomattavan osan Nesteestä valtion salkusta – liki tuntematon säätiö sai 50 miljoonan potin

Taloussanomat

Näin Sipilän hallitus hävitti huomattavan osan Nesteestä valtion salkusta – liki tuntematon säätiö sai 50 milj

Tase töihin – budjetissa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vaalitemppu?”

Tase töihin – säätiössä?

Mikä Itla?