Taloussanomat

Ilmalämpöpumput revitään käsistä – ”Paniikinomainen kysyntä alkoi jo ennen joulua”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimitusvaikeuksia on jo

Jo talvi oli vilkas

Taloyhtiöihin ostetaan etenkin viilennystä