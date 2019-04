Taloussanomat

Raakaöljyn hinta ponnasi vuoden huippuun – Syynä Iranin pakotteiden tiukennus

Raakaöljyn hinta on noussut tämän vuoden ylimmälle tasolleen sen jälkeen kun Yhdysvallat ilmoitti lopettavansa Iranin öljyvientiä koskevat erivapaudet.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viitelaatu WTI:n tynnyrihinta kävi tiistaina ylimmillään yli 66 dollarissa, joka on korkein taso puoleen vuoteen.Yhdysvallat on tähän asti sallinut Iranin viedä öljyään kahdeksaan maahan, mutta ilmoitti, että poikkeusluvat päättyvät kuun vaihteessa.Iranilta öljyä ostaneet maat joutuvat itse Yhdysvaltojen talouspakotteiden kohteiksi, jos ne jatkavat hankintojaan.Iran tuottaa öljyä 1,3 miljoonaa tynnyriä päivässä. Poikkeuslupa on koskenut muun muassa Kiinaa, Intiaa, Japania, Turkkia ja Kreikkaa.Valkoisen talon mukaan Saudi-Arabia ja muut Opec-maat voivat täyttää Iranin jättämän vajeen öljymarkkinoilla.