Taloussanomat

Tesla: Automaattitaksit liikenteeseen jo ensi vuonna?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omistajat voisivat panna autonsa tienaamaan rahaaSähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin mukaan yhtiö aikoo tuoda liikenteeseen itseohjautuvia takseja. Musk sanoi odottavansa, että uutta ohjaustekniikkaa käyttävät Teslat voivat saada tarvittavat liikennöintiluvat tietyillä alueilla jo ensi vuoden aikana.Muskin mukaan itseohjautuvat Tesla-taksit toimisivat samalla periaatteella kuin kyytipalvelu Uber tai vuokrauspalvelu Airbnb. Teslojen omistajat voisivat halutessaan panna autonsa tienaamaan rahaa takseina.–Auton hyödyllisyys kasvaisi viisinkertaiseksi kyytipalvelujärjestelmän avulla, Musk visioi.Tesla kertoi automaattihankkeesta julkistaessaan uuden täysautonomisen ohjausjärjestelmän. Täysin autonomisesti toimivia autoja ovat suunnitelleet myös Googlen navigointiprojekti Waymo, Uber ja perinteiset autovalmistajat.Musk kehui Teslan räätälöimää sirua parhaaksi lajissaan.–Ensin se vaikutti epätodennäköiseltä – kuinka Tesla, joka ei ole koskaan suunnitellut sirua, voisi suunnitella maailman parhaan sirun? Mutta objektiivisesti näin on käynyt, Musk taivasteli.Uusi siru asennetaan kaikkiin Tesloihin ja sen avulla on mahdollista parantaa autojen ohjelmistoa ja neuroverkkoja, jotka käytännössä ohjaavat autonomisia autoja.–Kaikki tuotannossa olevat Teslat saavat tarvittavan tekniikan täysin autonomista ajamista varten, Musk sanoi esittelytilaisuudessaan.Autojen automatisaatiossa käytetään yleisesti viisiportaista asteikkoa. Ylimmällä tasolla on täysin autonomiseen liikkumiseen kykenevä ajoneuvo, joka selviytyy ajamisesta kaikissa liikenneoloissa.