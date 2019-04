Taloussanomat

Kuluttaja-asiamies vaatii maksettavaksi pikavippifirmalle määrättyä 50 000 euron uhkasakkoa

Kuluttaja-asiamies vaatii maksettavaksi pikavippiyhtiölle määrättyä 50 000 euron uhkasakkoa, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.Kuluttaja-asiamiehen mukaan J.W.-Yhtiöt on viime vuonna Suomilimiitti-kuluttajaluottoja markkinoidessaan jättänyt ilmoittamatta olennaisia tietoja luottosopimuksen ehdoista. Näin yhtiö olisi rikkonut sille vuonna 2012 määrättyä markkinaoikeuden kieltoa, kuluttaja-asiamies katsoo.Uhkasakon laittamisesta maksuun tarvitaan vielä markkinaoikeuden päätös.Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta uhkasakon korottamista 100 000 euroon, koska aiempi kielto ei ole estänyt yhtiötä rikkomasta kuluttajansuojalakia.J.W.-Yhtiöt on markkinoinut Suomilimiitti-kuluttajaluottoja televisiossa ja raitiovaunuissa. Televisiomainoksista ilmeni luoton määrää ja luottokustannuksia koskeva tieto, mutta muut ehtoja koskevat tiedot ilmoitettiin televisioruudun alalaidassa pienellä tekstillä reilun sekunnin ajan. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kuluttajilla ei ollut mahdollisuutta lukea ja sisäistää ilmoitettuja tietoja.Raitiovaunumainoksissa ilmoitettiin ainoastaan luoton määrää koskeva tieto, mutta muita luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja ei ilmoitettu lainkaan.Kyseessä on toinen kerta, kun kuluttaja-asiamies hakee maksuun pikavippiyhtiölle määrättyä uhkasakkoa. Vuonna 2011 kuluttaja-asiamies vaati maksettavaksi OPR-Vakuudelle eli nykyiselle OPR-Financelle asetettua 50 000 euron uhkasakkoa. Markkinaoikeus tuomitsi uhkasakon maksettavaksi täysimääräisenä.