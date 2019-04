Taloussanomat

Omituiset viestit tutuilta piinaavat yhdistyksiä: ”Tyyli on erilainen kuin Penan lähettämissä viesteissä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljonko tilillämme on rahaa?

Viesti voi olla kelvollista kieltä