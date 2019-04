Taloussanomat

Raportti löysi puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta – Suomi lisää resursseja 16.4. 12:31

Heikommaksi osa-alueeksi katsottiin torjunnan valvonta, jossa merkittävänä tekijänä ovat olleet vähäiset viranomaisresurssit.

Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta on kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka siinä on myös havaittu puutteita etenkin torjunnan valvonnassa. Tämä ilmenee tuoreesta arviointiraportista.



Maailmanlaajuisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Financial Action Task Forcen (FATF) raportista kertoo ulkoministeriö.



Arvioinnissa tarkasteltiin yhtätoista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan osa-aluetta. Suomessa heikommaksi osa-alueeksi katsottiin torjunnan valvonta, jossa merkittävänä tekijänä ovat olleet vähäiset viranomaisresurssit. Sisäministeriöstä kerrotaan, että Suomi on jo lisäämässä viranomaisten resursseja.