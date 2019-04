Taloussanomat

Posti luopuu osasta myymälöitään – uudet 124 työntekijää voi saada potkut entisten 120 lisäksi

Yli 250 työpaikkaa uhattuna – Pau tuomitsee

Posti vähentää myymälöidensä määrää ja aloittaa sen vuoksi yhteistoimintaneuvottelut huhtikuun lopulla. Posti kertoo tiedotteessaan, että alustavan arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve olisi enintään 124 vakituista henkilöä.Suunnitelmat koskevat 21:tä Postin omaa myymälää Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Lahdessa, Turussa, Porissa, Tampereella, Kouvolassa, Mikkelissä, Lappeenrannssa, Lemillä, Vaasassa, Kuopiossa ja Rovaniemellä.Helsingin Postitalon, Jyväskylän keskustan ja Rovaniemen Napapiirin myymälää suunnitelmat eivät koske.Posti aikoo yhdistää osan myymälöitään. Joidenkin palvelut se suunnittelee siirtävänsä kumppaniyritysten hoidettavaksi. Joitakin myymälöitä saatetaan korvata itsepalvelupisteillä.Samaan aikaan Posti aikoo avata muita palvelupisteitä ja ennakoi, että ensi vuonna niitä olisi 2700.Jakeluyritys perustelee uudistusta verkkokaupan kasvulla ja asiakkaiden tarpeilla. Postin mukaan sen pitäisi alentaa kustannuksia vähintään noin 150–200 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa kirjeiden ja lehtien määrän rajun vähenemisen takia.Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU tuomitsee jyrkästi Postin suunnitelmat oman myymäläverkon alasajosta.Sen mukaan Posti osallistuu taas kerran Suomen kurjistamiseen potkimalla satoja työlleen ja työnantajaansa sitoutuneita postilaisia työttömiksi.– Eduskuntavaalit käytiin eilen ja nyt Posti käyttää tilannetta hyväksi törkeimmällä mahdollisella tavalla, koska maassa on toimitusministeristö vailla toimivaltaa ja hallitusneuvottelut ovat vasta tulossa, Paun tiedotteessa sanotaan.Kyseessä on jo toiset yt-neuvottelut, joista Posti ilmoittaa tänään maanantaina. Aiemmin se kertoi neuvotteluista, jotka koskevat esimiehiä ja hallinnollista henkilöstöä. Näiden heti pääsiäisen jälkeen aloitettavien neuvotteluiden tavoitteena on enintään 120 vakituisen työsuhteen vähentäminen.