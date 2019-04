Taloussanomat

Rikolliset keksivät häijyn tavan laskuttaa yhdistyksiä – poliisi varoittaa hämärätoiminnasta Etelä-Savossa

Yhdistyksen vastuuhenkilöiden tiedot on kaivettu internetistä ja esimeriksi sihteerin sähköpostia muistuttavalta valetililtä on lähetetty lasku toiselle yhdistyksen vastuuhenkilölle.

Yhdistyksille

