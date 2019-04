Taloussanomat

Joukkorahoituskisa kiihtyy – suomalainen Invesdor aikoo kasvaa yhdeksi Euroopan suurimmista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isot pankit luopuneet omista joukkorahoituspalveluistaan

Saksan markkinat ovat pankkikeskeisemmät

”Teknologialla läpinäkyvyyttä joukkorahoitukseen”

Nollakorot kannustavat etsimään vaihtoehtoja