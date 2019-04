Taloussanomat

Lääkäri: Taksikuski ajelutti muistisairasta 300 eurolla – ”Helppo kuvitella, että tilaisuus tekee varkaan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilaisuus tehnee varkaan

Suuri osa kansaa ei käytä tietokonetta