Taloussanomat

Valtava määrä kerrostaloja putki­remontin tarpeessa – syrjä­seuduilla uhkana, ettei saneerausta kannata edes t

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiön syytä olla kaukokatseinen

Remontin neliöhinta yli 700 euroa