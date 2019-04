Pitkän linjan vuokranantaja paljastaa Airbnb:n parhaat ja pahimmat puolet – ”Joka puolella oli glitteriä: sängyssä, sohvalla, tyynyissä!”

Taloussanomat

Pitkän linjan vuokranantaja paljastaa Airbnb:n parhaat ja pahimmat puolet – ”Joka puolella oli glitteriä: säng

Airbnb-sivuston kautta voi ilmoittaa oman huoneensa tai muun tilan vuokrattavaksi. Pitkän linjan Airbnb-vuokranantaja Sanna Kinanen kertoo kokemuksistaan.

Millaisia hyviä kokemuksia, sinulla on asuntosi vuokraamisesta?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Minulla on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia asunnon vuokraustoiminnasta Airbnb:n kautta. Toiminnan parhaisiin puoliin kuuluu se, että pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja Airbnb-vuokraustoiminnasta voi saada parempaa vuokratuottoa kuin perinteisestä vuokraustoiminnasta. Esimerkiksi tietyt kesäviikonloput ovat olleet erittäin tuottoisia, mainittakoon vaikkapa Tampereella järjestettävän Blockfestin aikaan, Sanna Kinanen https://www.is.fi/haku/?query=sanna+kinanen kertoo.Hän kertoo kuulleensa samaa muilta kollegoilta.– Tapahtumien aikaan voi pyytää enemmän vuokraa, mutta vuokrahinnat ovat silti edullisemmat kuin hotellien hinnat.– Sekä suomalaiset että ulkomaalaisten kunnioittavat asuntoa, ja he jättävät sen siistiksi sieltä lähdettyään, Kinanen kertoo.Hänen mukaansa paljon riippuu siitä, minkälaiset säännöt on itse laatinut omaan Airbnb-vuokra-asuntoonsa.– Sillä on merkitystä, jos on itse siivonnut asunnon hyvin jokaista vuokralaista varten, sillä hän osoittaa kunnioitusta vuokralaisia kohtaan.

Millaista asuntoasi olet vuokrannut ja missä?

– Olen vuokrannut pääsääntöisesti Tampereen keskustassa sijaitsevaa kaksiota. Toinen asunto, joka oli hetken vuokralla, oli Joensuussa sijaitseva asunto. Vuokraustoiminta on haastavampaa, jos ei itse asu samalla paikkakunnalla. Tässä Tampereen asunnossa pohjaratkaisu on hyvä, ja siihen mahtuu neljä ihmistä.Sijainti on Kinasen mukaan ratkaiseva tekijä onnistumisessa. Asunnon siisteydellä on myös iso merkitys.– Arvostelut ovat toinen asia, johon kannattaisi panostaa. Ihmiset lukevat muiden mielipiteitä ja kokemuksia vuokra-asunnosta ja vuokraemännästä, hän kertoo.

Mitkä ikävät kokemukset ovat jäänet mieleen?

Berliinissä ongelmia

– Erityisesti yksi kokemus on jäänyt kirkkaasti mieleen. Tämä on jopa hieman surkuhupaisa tapaus. Eräiden nuorten suomalaisten naisten kanssa tuli jälkiselvitettävää, sillä he olivat ilmeisesti meikanneet asunnossa glitterimeikeillä, Kinanen kertoo.– Jokainen nainen ainakin tietää, miten vaikeaa glitteriä on saada pois, etenkin kun se on hienojakoista, ikään kuin pientä pölyä. Nämä naiset olivat ilmeisesti meikkaajia ammatiltaan ja he olivat tehneet näytösmeikkejä asunnossa.– Asunto oli kyllä muutoin siisti, mutta ihan joka puolella oli glitteriä: sängyssä, sohvalla, päiväpeitossa, tyynyissä! Perusteellisen siivouksen jälkeen kaikki kimallus ei ollut vielä lähtenyt. Sovimme pienestä lisämaksusta ja saimme asian sovittua tällä tavalla. Kinanen on laittanut pienen vakuusmaksun jokaiselle vuokraajalle.– Vakuusmaksu toimii niin, että varauksen yhteydessä vuokralainen hyväksyy vakuusmaksun asuntoon, puhutaan muutamista kympeistä. Vakuusmaksun voi käyttää, jos asunnossa sattuu jotakin. Kerran asunnosta oli myös varastettu hunajapurkki ja shampoot. näissä tapauksissa puhutaan vain muutamien eurojen tappioista.Hän lähti Airbnb-vuokraamisen lisätuloja hankkiakseen.– Aiemmin tämä kyseinen asunto oli normaalissa vuokrauskäytössä, mutta kun vuokralaiset irtisanoutuivat, olin innokas kokeilemaan Airbnb-toimintaa.– Toiminta sopii henkilölle, joka ei ole liian kiireinen. Vuokranantajana on päivystettävä ja oltava valmiustilassa vuokralaisia varten. Heille pitää viedä avaimia ja jos vuokralaiset ovat myöhässä, joudut sitten odottelemaan heitä. Asenteen täytyy olla kunnossa, jos tähän hommaan ryhtyy.Kinanen pitää myös blogia aiheesta.Vuonna 2008 Yhdysvalloista alkunsa saanut Airbnb levisi nopeasti myös Suomeen. Verohallinnon mukaan Suomessa oli vuonna 2017 lähes 9 000 henkilöä ja päälle 600 yritystä, jotka saavat tuloja vuokrausalusta Airbnb:n avulla.Euroopan talousveturin Saksan pääkaupunki Berliini kielsi Airbnb:n toiminnan osittain vuonna 2016. Kielto on kirjattu lakiin, joka kieltää asuntojen vuokraamisen palvelun kautta Berliinissä tapauksia, jossa vuokrattavana on koko asunto.Kieltoon johti huoli vuokrakustannuksien noususta Berliinissä. Kaupunkia vaivaa asuntopula ja loma-asunnot halutaan pitää tavallisten vuokra-asuntoa etsivien ulottuvilla.