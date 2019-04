Taloussanomat

EKP ei kajonnut ohjauskorkoon – pysyy 0,00 %:ssa

Korkopäätös oli odotettu, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemista 41 ekonomistista yksikään ei odottanut korkoon muutosta. Ohjauskorko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta lähtien.Myös talletuskoron EKP piti ennallaan -0,40 prosentissa ja maksuvalmiuslainan koron 0,25 prosentissa. Arvopaperien netto-ostot EKP lopetti vuodenvaihteessaTämänpäiväisessä korkolausunnossaan EKP toistaa odottavansa ohjauskorkojen pysyvän ennallaan ainakin vuoden loppuun asti.Viime korkokokouksessaan EKP muutti tulevaa korkokehitystä kuvaavaa ohjeistustaan, sillä aiemmin keskuspankki oli linjannut korkojen pysyvän ennallaan ainakin kesän yli. EKP myös ilmoitti aloittavansa syyskuussa uuden pankkien pitkäaikaisen rahoituksen ohjelman (TLTRO). Ohjelma päättyy maaliskuussa 2021. Tarjolla olevien lainojen laina-aika on kaksi vuotta.Kuluttajahintojen nousuvauhti on selvästi alle EKP:n kahden prosentin tavoitteen ja pohjahintainflaatio on sinnikkäästi pysytellyt yhden prosentin tuntumassa.