Ekonomistit listaavat vaalipuheiden oudoimpia väitteitä – ”Kalliimpaa tapaa nostaa työllisyyttä ei ole”

”Eriarvoisuus ei ole kasvanut”





”Tuloverojen alentaminen ei työllistä”





”Omistamisen ja yrittämisen verotuksen kiristäminen vaikuttaa työn määrään”





”Mikään puolue ei uskalla sanoa, että saastuttajat kuriin”





”Pienillä puolueilla levottomia juttuja”