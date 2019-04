Tästä totuudesta poliitikot vaikenevat: ”Leikkauksia on tehtävä laaja-alaisesti” – Lue talousviisaiden tylyt arviot

Taloussanomat

Tästä totuudesta poliitikot vaikenevat: ”Leikkauksia on tehtävä laaja-alaisesti” – Lue talousviisaiden tylyt a

”Leikkauksia tehtävä laaja-alaisesti”





Meillä on viiden miljardin aukko julkisessa taloudessa eikä ole puhuttu siitä, mistä rahat tulevat.

”Pahimmassa tapauksessa matalasuhdanne tulee ensi vuonna”





Nyt ollaan aika optimistisia, että hyvä talouskehitys jatkuu.

”Suhdannekäänne vesittää kaikkien tavoitteita”





Odotettavissa olevasta suhdannekäänteestä kukaan ei keskustele, koska se on vähän ikävä aihe ja vesittää kaikkien tavoitteita.

”Työllisyyden paranemiseen vetoaminen heikoin kohta”





Siinä mennään aivan liian helpolla, että sanotaan vain, että työllisyysastetta nostetaan ja sillä hoidetaan jokunen miljardi lisää.

”Elintaso tulee työn tuottavuudesta”





Työllisyysastehan saadaan hyvin nopeasti ylös, jos on väkeä joka tekee viikossa muutaman tunnin työtä.

”Piru elää yksityiskohdissa”





Kotiläksyt on luettu huonosti, kun tulee viestiä, että jos työllisyysaste nousee 75 prosenttiin, mitään ei tarvitse tehdä.

”75 prosentin työllisyysaste ei toteudu kokoaikaisella työllä”





Olemme tottuneet tekemään talouspolitiikkaa omilla ehdoillamme. Jos veroasioissa siirrytään määräenemmistöpäätöksiin, menetämme toimivaltaamme.