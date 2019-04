Taloussanomat

Postin työntekijäliitto jyrähtää: aikovatko poliitikot viedä kolmanneksen palkoista?

ja logistiikka-alan unioni PAU on ryhtynyt kampanjoimaan ”työehtosopimusshoppailua” vastaan.Työntekijäliitto PAU oli sunnuntaina ostanut Helsingin Sanomista koko aukeaman mainoksen.Posti on valtion täysin omistama, ja PAU aloitti kampanjansa viikko ennen eduskuntavaaleja.Mainoksessaan PAU kysyy jokaiselta puoluejohtajalta, että antaako puolueen puheenjohtaja viedä postilaisten palkoista kolmasosan.

Ketä PAU kehottaa äänestämään, puheenjohtaja Heidi Nieminen?

– Emme ole tehneet päätöstä, että kehottaisimme jotain tiettyä puoluetta äänestämään. Olemme kysyneet puolueelta kysymyksen. Kun puolueet ovat vastanneet, kerromme jäsenistölle ja kaikille kiinnostuneille, mitä puolueet ovat vastanneet.

Mitä luulette, miten kysymykseenne vastaavat vasemmistopuolueet ja porvaripuolueet?





– Toivon, että kaikki puolueet vastaavat, että he eivät hyväksy Postin eikä muidenkaan yritysten osalta työsopimusshoppailua. En uskalla lähteä arvailemaan. Sen tiedän, että Li Andersson https://www.is.fi/haku/?query=li+andersson (vas) on omilla Facebook-sivuillaan ottanut asiaan kantaa ja hän ei sitä hyväksy. Muiden puheenjohtajien osalta ei ole tietoa, että ovatko kantaa ottaneet.

Sanotte, että työehtosopimusshoppailu koskee 10 000 postin jakajaa ja lajittelijaa. Kuinka paljon työtehtäviä on niin sanotusti shoppailtu ulkopuolelle?

– 2017-2018 se koski sanomalehdenjakajia, joita oli noin 1 500 ja he joutuivat halvempaan työehtosopimukseen. Katsomme, että tällä hetkellä työehtosopimusshoppailu uhkaa vajaata kymmentätuhatta, koska Posti on ilmoittanut, että postinjakeluun ja -lajitteluun tulee vuokratyöntekijöitä halvemmalla työehtosopimuksella. Tällä hetkellä jakelussa ja lajittelussa on vuokratyöntekijöitä, mutta siellä on tähän asti noudatettu kaikkiin työntekijöihin samaa työehtosopimusta.

Ovatko vuokratyöntekijät kokopäiväisiä vai tarvittaessa töihin tulevia?

– Osassa kokopäiväisiä, osassa ei. Osassa työntekijät ovat olleet jo vuosia, ja vuokratyöntekijöitä on ollut enemmän tai vähemmän, osassa on kiireapua.

Miten työehtosopimuksen shoppailu on mahdollista? Miten joku tekee halvemmalla töitä kuin Postin sopimuksella?

– Kun työnantaja päättää vaihtaa työnantajaliittoa, se voi samalla vaihtaa työehtosopimusta. Usealla alalla on päällekkäisiä työehtosopimuksia.

Onko shoppailusta esimerkkiä muista liitoista?

– Vaikka kuinka paljon muutaman kymmenen vuoden ajalta. Siellä on paljon siivoojia, kiinteistöalan työntekijöitä, hoiva-alan ja päiväkotien työntekijöitä. Esimerkiksi meidän alalla siivoojat meni 2002 halvempaan työehtosopimukseen.

Jos Postin sopimuksessa on paremmat palkat siivoojille, ja toisessa sopimuksessa siivoojille on pienempi palkka – tästä on siis kysymys?

– Juuri näin. Esimerkiksi Posti siirsi sanomalehdenjakajat Postipalvelu-yritykseen ja siirtyi Medialiiton jäseneksi ja ovat nyt halvemmalla sopimuksella.

Millä lailla vuokratyöntekijät tai työehtosopimusshoppailu uhkaa Postin työntekijöitä?

– Noin 10 000 postinjakajan ja -käsittelijän osalta Posti on ilmoittanut, että se mahdollisesti käyttää tuhansia vuokratyöntekijöitä jatkossa halvemmalla työehtosopimuksella. Varmasti Posti pyrkii eroon niistä ihmisistä, joihin se joutuu käyttämään meidän työehtosopimusta, jos se löytää työntekijöitä halvemmalla sopimuksella.

Tiedetään, että jaettavan postin määrä pienenee koko ajan, kun on siirrytty sähköiseen asiointiin. Lienee luonnonlaki, että Postissa ei voi olla niin paljon henkilöstöä kuin aiemmin ja irtisanomisia on tiedossa?

