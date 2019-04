Taloussanomat

Kova brexit levittäisi sekamelskan Suomenkin lentokentille – tiukemmat käytännöt astuisivat voimaan heti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentoliikenne voisi takkuilla





Turvatarkastukseen ehkä välilaskullakin

Miten käy viisumivapauden?