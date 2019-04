Taloussanomat

Suuret luottoluokittajat laskivat Swedbankin näkymiä – taustalla rahanpesusyytökset

Kolme suurta luottoluokittajaa on laskenut rahanpesuepäilysten keskelle joutuneen ruotsalaispankki Swedbankin luottonäkymiä. Tämä edeltää yleensä luottoluokituksen laskua jollain aikavälillä.

