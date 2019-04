Taloussanomat

Jan Hurrin kommentti: Ilmatilaa on helpompi puolustaa kuin ilmakehää – taustalla yhteismaan tragedia

Ilmatilan suojelu otetaan vakavasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksittäinen etu menee yhteisen edun edelle

Ilmastolle käy niin kuin yhteismaan tragediassa

Vaalitenteissä on nähty toinen toistaan vakavampia ilmeitä ja kuultu runsaasti huolestunutta puhetta ilmaston lämpenemisestä. Ja siitä on kuultu lukuisia linjauksia, että ilmaston suojelemiseksi on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin heti eikä vasta neljän vuoden kuluttua.Toistaiseksi kuullut toimet ovat kuitenkin useammin jääneet epämääräisiksi kuin täsmentyneet mitenkään vakuuttavalla tavalla uskottaviksi käytännön toimenpiteiksi. Epämääräisyyden lisäksi linjauksia leimaa pienimuotoisuus ja puolueiden piikittely toinen toistensa ilmastoehdotusten kustannuksista tai haitoista.Kellossa on tyystin toinen ääni, kun puhe on ilmatilan suojelusta.Jos ilmaston lämpeneminen koskisi vahingollisine vaikutuksineen ainoastaan Suomen omaa ilmatilaa, ja jos se olisi edes kuvitteellinen sotilaallinen uhka, olisivat puolueet aikaa sitten siirtyneet puheista tekoihin. Kustannusten miljardilukuja turhan tarkkaan laskematta.Näin voi päätellä sillä perusteella, että eduskuntapuolueet ja varsinkin seuraavaan hallitukseen haluavat puolueet ovat jokseenkin mukisematta hyväksyneet ilmavoimien pian vanhentuvien Hornet-hävittäjien korvaamisen uusilla monitoimihävittäjillä.Hävittäjäkaluston uusiminen on kymmenen vuoden mittainen jättiprojekti, joten puolueet ovat kyenneet sitoutumaan ainakin tähän useamman vaalikauden mittaiseen hankkeeseen.Budjettirajoitteetkin ovat korkeintaan hidaste mutta eivät este, sillä onhan kyse Suomen omasta ilmatilasta ja sen puolustamisesta. Hävittäjät hankitaan vähääkään epäröimättä siitä huolimatta, että hintalappu kohoaa jopa kymmeneen miljardiin euroon.Uusilla hävittäjillä on tarkoitus torjua Suomen ilmatilaan pyrkiviä vihollishävittäjiä ja muita vihamielisiä tunkeilijoita.Sen sijaan uudet hävittäjät eivät mahda mitään sille, että Suomenkin ilmatilaan pakkautuu vuosi vuodelta kasvava määrä hiilidioksidia, ja että Suomenkin ilmatilan lämpötila kohoaa.On selvää, että uusilla monitoimihävittäjillä ei ole tarkoituskaan torjua kasvuhuonekaasujen päästöjä tai muutoin puuttua ilmakehän lämpenemiseen.Mutta yhtä selvää on sekin, että Suomen niin kuin toki useimpien muidenkin maiden päättäjien on helpompi käyttää kuinka suuria summia tahansa oman maan etujen kuin muiden kanssa yhteisen ilmakehän puolustamiseen.Ilmakehän lämpeneminen on tuhoisine seurauksineen maailman kaikkien kansojen yhteinen ongelma eikä erikseen yhdenkään yksittäisen maan erikseen ratkaistavissa oleva pulma.Niin kuin ilmakehäkin on kaikkien maapallon kansojen ja muiden maan asukkaiden yhteistä omaisuutta eikä yhdenkään yksittäisen maan oma luonnonvara.Juuri tästä yhteisen ja yksittäisen erosta johtuu, että kunkin maan oman ilmatilan puolustamiseen löytyy paljon helpommin poliittista tahtoa ja rahaa kuin yhteisen ilmakehän suojeluun.Yhteinen on yhtä kuin ei kenenkään, ja siksi se jää helposti heitteille.Siksi ilmakehäkin uhkaa jäädä oman epäonnensa varaan. Ei suinkaan Suomen hävittäjähankintojen takia vaan siksi, että kaikkien kansojen yhteinen ilmasto on kuin ei kenenkään ja jää siksi heitteille.Ilmastotragedia on kuin päivitetty versio ”yhteismaan tragediana” tunnetusta taloustieteen klassisesta ilmiöstä. Siinä kylän yhteiset laidunmaat pilataan ylilaiduntamisella ensi alkuun kunkin ylilaiduntajan yksityiseksi eduksi mutta ennen pitkää kaikkien kyläläisten yhteiseksi tappioksi.Ilmiössä yhdistyy ihmisille yleensä ja erityisesti aina seuraaviin vaaleihin valmistautuville poliitikoille ominainen taipumus antaa suurempi arvo minkä tahansa valintojen välittömille vaikutuksille kuin niitä myöhemmin seuraaville vaikutuksille.Siksi ilmaston suojelemiseksi mitenkään merkittäviä toimia viivytellään ja jätetään tekemättä joko niiden kalleuden takia tai siksi, että muutkin pyrkivät hyötymään samoja kustannuksia laistamalla.Ja siksi Suomenkin päättäjiä kiinnostaa eniten Suomen yllä leijuva osa ilmakehästä. Ja siksi rahaakin löytyy helpommin Suomen oman ilmatilan kuin koko maapallon ilmakehän suojeluun.