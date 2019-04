Taloussanomat

Suomalaisten käyttelytileillä makaa 77 miljardia euroa – kasvuvauhti on kiihtynyt

Suomen Pankin mukaan kotitaloudet pitävät varojaan yhä enemmän perinteisillä käyttelytileillä, ja kasvuvauhti on kiihtynyt. Sen sijaan määräaikaistalletusten suosio on vähäistä.Helmikuussa käyttelytileillä oli rahaa yhteensä 77 miljardia euroa. Kasvuvauhti oli yli 9 prosenttia, mikä on lähes 2,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.Talletusten keskikorko oli 0,12 prosenttia, mikä on hieman vuotta aiempaa vähemmän.Kotitaloudet nostivat helmikuussa uusia asuntolainoja 1,4 miljardin euron edestä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten, kertoo Suomen Pankki. Asuntolainakanta kasvoi kuitenkin lähes 2 prosenttia 98 miljardiin euroon.Uusien asuntolainojen keskikorko laski tammikuusta 0,81 prosenttiin.