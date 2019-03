Taloussanomat

Yhdysvaltojen kanssa nokikkain ajautunut Huawei kasvatti voittoaan 25 prosentilla

29.3. 5:02

Kiinalaisyhtiö on johtava 5g-verkkojen valmistaja.

Kiinalaisen Huawein nettotulos kasvoi viime vuonna 25 prosenttia vuodentakaisesta. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että sen nettotulos nousi 59,3 miljardiin juaniin eli noin 8,8 miljardiin dollariin.



Yhtiö sanoo tiedotteessa menevänsä eteenpäin ja ”tekevänsä kaiken karistaakseen ulkopuoliset häiriötekijät”. Yhtiö lisäksi kertoo parantavansa johtamistaan ja edistyvänsä strategisissa tavoitteissaan.



Huawei on johtava 5g-verkkojen valmistaja. Osa länsimaista on kuitenkin sulkenut sen uusien verkkojen rakennustyön ulkopuolelle, koska ne pelkäävät, että Kiinan hallinto pääsisi Huawein kautta käsiksi muun muassa arkaluonteiseen viestinvaihtoon.



EU ei kuitenkaan ole estänyt Huawein käyttöä jäsenmailtaan, vaikka Yhdysvallat on sitä halunnut.