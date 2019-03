Taloussanomat

Näistä osaajista on nyt kovin pula, listalla uusi tulokas – katso, mikä tilanne on omalla alueellasi

Heistä on eniten pulaa

Kuulontutkijat ja puheterapeutit (–) Toimisto- ja laitossiivoojat ym. (+13) Ylilääkärit ja erikoislääkärit (+4) Yleislääkärit (+5) Lastentarhanopettajat (+1) Sosiaalityön erityisasiantuntijat (-1) Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat (-3) Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät (+5) Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (uusi) Myyntiedustajat (-2) Rakennusalan työnjohtajat (-9) Hammaslääkärit (-2) Kotiapulaiset ja -siivoojat (uusi) Lähihoitajat (uusi) Koneenasettajat ja koneistajat (uusi)

Näissä ammateissa tekijöistä on ylitarjontaa

Yleissihteerit (–) Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät (–) Johdon sihteerit ja osastosihteerit (+1) Graafiset ja multimediasuunnittelijat (+1) Käytön tukihenkilöt (-2) Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat (+2) Toimittajat (+3) Painajat (+3) Painopinnanvalmistajat (+3) Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat (+3) Tuote- ja vaatesuunnittelijat (uusi) Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (-6) Kirjastotyöntekijät (uusi) Matkatoimistovirkailijat (–) Koulunkäyntiavustajat (uusi)