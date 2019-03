Taloussanomat

Riita helsinkiläisessä taloyhtiössä: parveke maksoi 44 000 euroa ja käräjöinti 40 000 euroa

Rakennusliikkeen ja suunnittelijoiden osuus parvekkeesta on 44 000 euroa ja asianajajien 40 000 euroa. Summalla saisi sisämaasta uuden parvekkeellisen pienasunnon.Helsinkiläisellä arvoalueella olevaan vanhaan kerrostaloon rakennettiin kymmenkunta parveketta. Hanke käynnistyi vuonna 2010.Parvekkeet ovat erilaisia muodoltaan ja rakennuskustannukset vaihtelivat. Yhtä osakasta lukuun ottamatta kaikki muut ymmärsivät, että rakennuskustannus oli parvekekohtainen eikä tasajakoon perustuva.Taloyhtiö nosti riitajutun käräjäoikeudessa, kun yksi osakas kieltäytyi maksamasta vaadittua summaa. Osakkeenomistaja voitti riidan käräjäoikeudessa, mutta hävisi Helsingin hovioikeudessa. Kalliiksi tuli, sillä osakas maksaa parvekkeestaan kaksinkertaisen hinnan.Kustannusten osalta taloyhtiö päätti, että maksajina ovat vain ne osakkaat, joille parveke rakennetaan ja jokainen maksaa oman parvekkeensa.Riita käräjäoikeudessa käynnistyi, kun osakas ei suostunut maksamaan loppusummaa ja taloyhtiö vaati omiaan kanteella.Käräjäoikeus joutui ratkaisemaan miten kustannukset tulee jakaa: tasajakoon perustuen vaiko kunkin parvekkeen kustannuksiin perustuen.Osakkaan mielestä kustannukset oli jaettu osakaskohtaisesti vastoin sitoumuksia. Hän perusti näkemyksensä 2010 tehtyyn kirjalliseen sopimukseen. Hän oli hyväksynyt runsaan 32 000 euron hintalapun, mutta kun parveke valmistui, olikin kokonaiskustannus 44 000 euroa.Osakkaalla oli käsitys kustannustenjaosta tasasuurin summin ja jos kustannukset ylittävät summan, maksavat parvekkeellisten osakkeiden omistajat parvekevastiketta.Taloyhtiö muistutti, että kustannukset oli jaettu kuten oli sovittu ja se perustui yhtiökokouksen päätökseen. Yhtiöjärjestystä oli muutettu 2013 parvekekustannuksiin liittyen. Muutosta kukaan osakkaista ei moittinut.Osakas kiisti taloyhtiön nostaman kanteen. Hänen näkemyksensä oli, että yhtiökokouksen päätös oli vastoin yhtiöjärjestystä.Oikeus joutui ottamaan kantaa, miten yhtiöjärjestyksen määräystä tulee tulkita kustannustenjaon osalta, ja voitiinko osakkaalta vaatia ylitse sen summan, johon hän oli sitoutunut.Parvekkeet ovat erilaisia ja niiden rakennus- ja suunnittelukustannukset myös erilaiset.Kiistaparveke on suurin ja yksi vaikeimmista rakennettavista. Parvekkeiden kustannukset saatiin selvitetyksi jo vuosia sitten ja muut osakkaat olivat laskunsa maksaneet.Käräjäoikeus hylkäsi kanteen pääosin. Oikeus perusti ratkaisunsa tasajakomalliin, josta oli sovittu kesällä 2010. Myöhemmin tasajakoperuste muuttui, kun yhtiöjärjestystä rukattiin ja muutos mahdollisti periä enemmän kustannuksia kuin mihin osakkaat olivat antaneet suostumuksensa. Oikeuden päätöksen mukaan muutos ei kuitenkaan merkitse sitä, että kustannuksia voidaan tarvittaessa periä yli sen summan mihin osakas on sitoutunut.Ratkaisun mukaan näyttämättä jäi taloyhtiön päätös parvekekohtaisen kustannustenjaon hyväksymisestä ja näyttämättä jäi, että osakas olisi suostunut johonkin muuhun kuin tasajakomalliin.Taloyhtiö olisi joutunut maksamanaan osakkaan noin 9 000 euron käräjäkulut, ja osakas olisi selvinnyt maksamalla taloyhtiölle 1 300 euroa noin 16 500 euron saatavasta, jota taloyhtiö vaati.Kiista jatkui edelleen Helsingin hovioikeudessa, joka kumosi käräjäoikeuden ratkaisun. Hovioikeus totesi, että parvekkeet ovat hyvin erilaisia ja kustannuserot ovat merkittävät. Sen mielestä oli luonnollista, että kustannusten jaossa sovelletaan aiheuttamisperiaatetta.Hovioikeus piti epäuskottavana, että lopulliset kustannukset olisi sovittu tasajaon mukaan. Ratkaisussa todetaan, että myös kiistan osapuolena oleva osakas oli sitoutunut parvekekustannusten korvaamiseen taloyhtiölle.Osakkaan on maksettava vielä noin 15 500 euroa korkoineen parvekkeensa rakentamisesta. Hän joutuu maksamaan lisäksi kaikki asianajokulut. Taloyhtiön lisäksi hovioikeudessa osallisina oli neljä muuta osakasta väliintulijoina, joiden 4 000 euron oikeuskulut hävinnyt osapuoli myös maksaa.Yksimielinen hovioikeus antoi ratkaisunsa tällä viikolla. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.