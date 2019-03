Taloussanomat

Synkkä arvio ekonomistilta: Eläkkeiden pienentäminen on hyvin todennäköistä

Eläkkeitä on todennäköisesti pienennettävä, koska eläkemaksuja tuskin voidaan enää juuri nostaa, arvioi LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro.

