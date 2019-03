Taloussanomat

Politiikoilta tyly tuomio Carunan hinnankorotuspuheille: ”Kohtuutonta”, ”puhdasta rahastusta”

Näin puolueet vastasivat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreä Liitto, puheenjohtaja Pekka Haavisto





Perussuomalaiset, puheenjohtaja Jussi Halla-aho





Vasemmistoliitto, puheenjohtaja Li Andersson





Liike Nyt, perustaja Harry ”Hjallis” Harkimo





Kristillisdemokraatit, puheenjohtaja Sari Essayah





Suomen Keskusta, varapuheenjohtaja Katri Kulmuni





Seitsemän tähden liike, puheenjohtaja Paavo Väyrynen





Ruotsalainen kansanpuolue, puoluesihteeri Fredrik Guseff





Sosiaalidemokraatit, puoluesihteeri Antton Rönnholm





Kokoomus, sisäministeri Kai Mykkänen





Sininen tulevaisuus, puheenjohtaja Sampo Terho