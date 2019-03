Eläkeläinen koki saaneensa huoneilmasta terveysongelmia – 40 000 euron riidasta jäi käteen hyvitystä 44,07 euroa

Taloussanomat

asukkaalle pelkkinä asianajokuluina noin 21 000 euroa. Hän menetti myös irtaimistonsa.Jotain positiivistakin käräjöinnistä oli: asuntoyhtiön on maksettava miehelle korvauksena kolmen kuukauden sähkökulut, 44,07 euroa.Riita käynnistyi syksyllä 2014, kun asukas ilmoitti terveysongelmista. Huoltomies vaihtoi ilmastoinnin suodattimen.Ongelmat jatkuivat ja asukas muutti lähes puoleksitoista vuodeksi asunnosta, jota oli pitänyt kotinaan viiden vuoden ajan.Huoneiston ilmaa tutki yksityinen yritys. Sieni-itiöpitoisuus todettiin poikkeavaksi.Myös kunnan terveystarkastaja tutki sisäilman, mutta tutkimus ei tuonut ilmi mitään terveyshaittaa.Asunnossa tehtiin korjauksia ja kun ilma todettiin jälleen puhtaaksi, muutti asukas talvella 2016 takaisin.Irtaimisto oli siirretty mikrobien toteamisen jälkeen varastoon. Asukas hävitti irtaimistonsa, koska uskoi mikrobien tuhonneen sen. Kaluston arvoksi asukas ilmoitti yli 17 000 euroa.Asukas kävi lähes kymmenen kertaa oireittensa vuoksi lääkärissä. Hän vaati asuntoyhtiöltä kanteella yli 18000 euron vahingonkorvauksia Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.vaati kanteen kumoamista, koska syy-yhteyttä sen mielestä ei ollut olemassa irtaimiston tuhoutumisen ja huoneiston kunnon välillä.Asuntoyhtiön kanta oli, että vahinko ei johtunut siitä ja jos syyllinen oli mikrobikasvusto, niin siitä ja sen synnystä ei yhtiöllä ollut tietoa. Irtaimistosta ei ollut tehty tutkimusta, joka olisi kertonut kaluston pilaantumisesta.Oikeus kuuli riidassa useita todistajia. Terveystarkastaja ei ollut tuntenut mitään outoa hajua vieraillessaan asunnossa.Isännöitsijän mukaan talo on melko uusi ja ylpeydenaihe. Se on tarkoitettu erityisryhmille ja asukkaat ovat pääasiassa yli 55-vuotiaita.Yksityinen yritys tutki kuuden asunnon ilman ja asunnoissa tehtiin vähäisiä remontteja. Moni talon asukkaista kertoi, ettei heidän asunnoissaan ollut mitään ongelmia.Tarkempia sisäilmatutkimuksia tehtiin vasta kun maa oli jäässä, jolloin mittaukset ovat luotettavampia, kun itiöt eivät liiku ulkoilmasta sisään.Vuokralaisen asunnon betonirakenteen tarkempi tutkimus toi kuitenkin esille mahdollisen syyllisen. Lattialaminaatin alla oli kosteutta, joka ei ollut haihtunut ja se mahdollisesti aiheutti mikrobivaurion syntymisen., että huoneiston kunto johtui lattialaminaatin alla olevasta virheestä eikä siten vuokranantajan laiminlyönnistä. Vuokranantaja oli toiminut ripeästi ja selvittänyt virheen sekä hankkinut asukkaan irtaimistolle varaston, jotta se ei vaurioituisi huoneistossa.Koska vuokranantaja oli hoitanut asiansa esimerkillisesti ei vuokralaisella ollut oikeutta korvauksiin, ja käräjäoikeus hylkäsi kanteen.Lääkärinlausuntoihin perustuen oikeus totesi, että asukkaan terveydelliset ongelmat eivät johtuneet sisäilman huonosta laadusta.Jotain hyötyäkin riidasta oli vuokralaiselle. Remontissa oli käytetty huoneiston sähköä ja asuntoyhtiön on hyvitettävä eläkeläismiestä 44,07 eurolla.Kun asukas joutuu maksamaan sekä omat että asuntoyhtiön yhteensä lähes 21 000 euron oikeuskulut ja hankkimaan uuden irtaimiston asuntoonsa, on sähkölaskun hyvittäminen hiiren papanan kokoinen vastaantulo noin 40 000 euron kuluihin verrattuna.Turun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa, kun asukas haki muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun. Hovioikeus antoi ratkaisun pari viikkoa sitten. Asuntoyhtiö sijaitsee Liedossa.