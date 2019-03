Taloussanomat

Porin Energian öljyvuoto syyte­harkintaan – Kokemäen­jokeen valui liki 50 000 litraa öljyä

Porin Energian öljyvuoto syyte­harkintaan – Kokemäen­jokeen valui liki 50 000 litraa öljyä 20.3. 13:29

Öljyvahinkoa torjuttiin pitkään.

Poliisi on saanut valmiiksi Satakunnassa Harjavallassa loppuvuonna 2017 tapahtuneen öljyvuodon tutkinnan, ja juttu siirtyy syyteharkintaan.



Porin Energian Harjavallan lämpökeskuksesta valui joulukuussa 2017 noin 50 000 litraa kevyttä polttoöljyä Kokemäenjokeen. Päästön takia rantoja jouduttiin puhdistamaan ja jokiveden käyttöä rajoittamaan.



Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä ympäristön turmelemisena ja kuullut rikoksesta epäiltynä viittä ihmistä. Poliisin mukaan Porin Energia on ottanut vastuun tapahtuneesta ja tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa lisävahinkojen minimoimiseksi.



Öljyvahinkoa torjuttiin pitkään. Viime vuoden toukokuussa Varsinais-Suomen ely-keskus arvioi, että vahingon vaikutukset vesistöön olivat kuitenkin rajoittuneet paikallisiksi.