SK: Business Finland epäilee ex-työntekijän vieneen 3,7 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa

Työ- ja elinkeinoministeriön Business Finland on nostanut asiasta siviilikanteen Yhdysvalloissa kesäkuussa 2018, Suomen Kuvalehti kertoo.

