Takseilla ja välityskeskuksella lihava riita – savolaiskuski arvioi maksavansa 19 000 euron lisäkulut 3 vuodessa: ”Kuin torppareita”

Taloussanomat

Takseilla ja välityskeskuksella lihava riita – savolaiskuski arvioi maksavansa 19 000 euron lisäkulut 3 vuodes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Taksiyrittäjiä ulos bisneksestä









2. Kuitti- ja reklamaatiosuma





3. Vilunkia kyytien jakelussa?