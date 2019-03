”Lähdin Turkuun mukanani pahvilaatikko, jossa oli kaikki kotoa saamani omaisuus” – näin Sinikka Laisaari nousi köyhyydestä menestykseen

Taloussanomat

”Lähdin Turkuun mukanani pahvilaatikko, jossa oli kaikki kotoa saamani omaisuus” – näin Sinikka Laisaari nousi

En muista, että olisin pelännyt edes silloin, kun lähdin pahvilaatikko kainalossa opiskelemaan.

Moni huippumenestykseen noussut suomalainen on lähtöisin rahattomasta kodista ja taustalla on kovia kokemuksia.Näin oman tarinansa kertoo Suomen pisimpään toiminut naisministeri, lääketieteen ja kirurgian tohtori Sinikka Laisaari (ent. Mönkäre), 71:Synnyin Sippolassa, Kymenlaaksossa vuonna 1947. Ollessani kaksivuotias äitini alkoi odottaa kolmatta lasta ja kuoli raskausajan komplikaatioihin. Sodasta sairaana palannut isäni joutui loppuelämäkseen laitokseen. Lapseton tätini ja hänen muurarimiehensä ottivat minut ja isoveljeni luokseen Ruokolahdelle.Elimme hyvin niukkaa, mutta hyvää elämää. Kun olin 7-vuotias, kasvattiäitini halvaantui. Minun oli autettava kotona, mutta myös ystävät ja sukulaiset tukivat perhettämme. Vaikeasta tilanteesta huolimatta kasvattivanhempani halusivat, että opiskelen.Töissä kävin 14-vuotiaasta asti milloin missäkin. Olin kauppa-apulainen, elokuvateatterin karamellinmyyjä ja tehtaan juoksutyttö.Ylioppilasjuhlien jälkeen kesällä 1966 menin Turkuun lääketieteellisen karsintakurssille. Sinä aikana kasvatusisäni sai sydänkohtauksen ja kuoli. Syksyllä kasvatusäitini sai aivoverenvuodon. Hän kuoli, kun olin kotona joululomalla.Olin 19-vuotias ja jälleen veljeni kanssa täysorpo. Lähdin takaisin Turkuun mukanani pahvilaatikko, jossa oli kaikki lapsuudenkodistani saamani omaisuus.Opiskelin kuusi vuotta velaksi. Oppikouluni rehtori oli ollut kasvatusisäni sotakaveri. Hän takasi kahden ensimmäisen vuoden opintolainani, koska valtiontakausta ei vielä ollut. Lainaa kertyi pienen yksiön verran, mutta lääkärille oli varmasti töitä. Etenin urallani esimiestehtäviin ja lähdin mukaan politiikkaan.Nykyinen taloudellinen tilanteeni on hyvä. Vasta aikuisena ymmärsin, miten niukkaa elämämme oli ollut, mutta niin oli siihen aikaan monella muullakin. Sodan jälkeen ei ollut harvinaista, etteivät molemmat vanhemmat olleet elossa.Lapsuuteni oli hyvä, koska vastoinkäymisistä huolimatta aina oli joku ystävä, sukulainen tai työväentalon tuttu auttamassa. Sodanjälkeisessä Suomessa aikuisilla oli uskoa tulevaisuuteen ja kaikista lapsista pidettiin huolta. Naapurintäti teki voileivät kaikille pihan lapsille.En muista, että olisin pelännyt edes silloin, kun lähdin pahvilaatikko kainalossa opiskelemaan. Opiskelukavereista oli muodostunut uusi yhteisö.Maailma on muuttunut. Yhteisön tukea, myötäelämistä ja auttamisen halua ei ole enää yhtä paljon. Yhteisöjen muodostumista haittaa sekin, ettei kaikilla perheillä ole taloudellisesti mitään mahdollisuutta antaa lapsen harrastaa. Onneksi on paljon järjestöä, jotka luovat yhteisöjä kaikille.Minun tarinassani tärkeintä oli mahdollisuus kouluttautua. Se mahdollisuus on onneksi edelleen olemassa jokaiselle.Nuorille haluan sanoa, että ei saa menettää toivoaan, eikä sortua päihteisiin ja huumeisiin. Pitää luottaa siihen, että tukea ja apuakin löytyy.