Noora Fagerström, 33, hoksasi 7. luokalla, mitä täytyy tehdä – johtaa nyt miljoonabisnestä: ”Enää ei tarvitse miettiä kaupassa, mitä ostaa”

Taloussanomat

Noora Fagerström, 33, hoksasi 7. luokalla, mitä täytyy tehdä – johtaa nyt miljoonabisnestä: ”Enää ei tarvitse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse aloin seiskaluokalla tsempata. Tajusin, että jos haluan pois täältä, niin koulu täytyy hoitaa hyvin.





Jokaisen on mahdollista nousta, mutta kaikki lähtee itsestä ja omasta asenteesta.