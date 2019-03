Taloussanomat

Eduskunta hyväksyi uuden osakesäästötilin – tilejä voi avata ensi vuoden alusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osakesäästötilin voi avata ensi vuoden alusta alkaen.Osakesäästötilille voi tallettaa yhteensä enintään 50 000 euroa, jotka sijoitetaan pörssiosakkeisiin. 50 000 euron rajoitus ei koske osakkeiden mahdollista arvonnousua, vaan ainoastaan tilille sijoitetun rahan määrää.Osakesäästötilin sisällä ei veroteta osinkoja, vaan ne voi esimerkiksi sijoittaa uudelleen. Osinkotuotot verotetaan osana tilin tuottoa vasta siinä vaiheessa, kun rahoja nostetaan tililtä pois. Myös mahdollisia myyntivoittoja verotettaisiin tuossa vaiheessa suhteessa tililtä nostettavan summan suuruuteen.Nostoille ei ole euromääräisiä tai ajallisia rajoituksia.Osakesäästötilin voi avata myös alaikäisille henkilöille.Osakesäästötiliä saavat ensi vuoden alusta lähtien tarjota luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset sekä niihin rinnastettavat Suomessa toimivat ulkomaiset palveluntarjoajat, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan talousalueelle.Palveluntarjoajan on annettava säästäjälle vähintään kerran vuodessa tiedot säästövaroista ja tilitapahtumista, perityistä kuluista sekä muista seikoista, joilla on säästäjälle olennaista merkitystä.Naapurimaissa sijoitussäästötili on ollut käytössä Ruotsissa jo vuodesta 2012 ja Norjassa vuodesta 2017 alkaen. Siellä sijoituksia voidaan tehdä myös pörssiosakkeiden ulkopuolelle. Virossa vastaava säästötili on ollut jo vuodesta 2011 lähtien.