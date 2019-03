Taloussanomat

Retrokenkä ei käy kaupaksi – Adidaksen osake laskussa

Saksalainen urheiluväline- ja -tekstiilijätti Adidaksen osake on ollut tänään Frankfurtissa alamäessä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhtiö julkisti tänään tilinpäätöksensä ja kertoi, että se odottaa myyntinsä kasvun hidastuvan tänä vuonna.Adidas on saanut viime vuosina tukea retromalliensa, kuten Stan Smith-tennareiden ja Superstar-lenkkarien kysynnästä, joka näyttää nyt kuitenkin vaimenevan. Tätä ei ole toistaiseksi onnistuttu paikkaamaan uusilla tuotteilla.Samaan aikaan kilpailija Nike on onnistunut valtaamaan Pohjois-Amerikan markkinoita. Adidas puolestaan ilmoitti, että se kärsii Yhdysvalloissa edelleen jakelun ongelmista.Myöskään Euroopan markkinoilla ei ole mennyt putkeen, sillä siellä myynti oli viime vuonna laskussa. Alkaneena vuonna yhtiö odottaa myynnin Euroopassa piristyvän hieman.Adidaksen liiketulos parani viime vuonna 10,8 prosenttia 2,4 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi puolestaan kahdeksan prosenttia 21,2 miljardiin euroon.Adidas aikoo hakea jatkossa kasvua verkkokaupasta. Alkaneen vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 5-8 prosentin tahtia, kun se viime vuonna kasvoi kahdeksan prosenttia.Yhtiö ilmoitti jakavansa viime vuodelta 3,35 euron osingon, mikä ylitti markkinoiden odotukset. Yhtiö aikoo myös ostaa 800 miljoonalla eurolla osakkeitaan takaisin.Adidaksen osake on ollut Frankfurtissa tänään jyrkimmillään kuuden prosentin laskussa.