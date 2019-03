Kommentti: Lentäjät vaativat Boeingilta nyt vastauksia – ”Konetta on tuunattu, pimpattu ja tekohengitetty vuosikymmeniä”

Taloussanomat

Kommentti: Lentäjät vaativat Boeingilta nyt vastauksia – ”Konetta on tuunattu, pimpattu ja tekohengitetty vuos

Paine onnettomuustutkinnalle on nyt kova kun sadat lentokoneet odottavat lentokentillä.

Lokakuun lopussa sattunut ilmailualalla huonomaineisen Lion Airin lentoturma ei aiheuttanut ilmailumaailmassa suurtakaan älämölöä. Mutta mielenkiinto heräsi heti kun tutkinnassa selvisi, että jokin koneen toiminnassa saattoi aiheuttaa onnettomuuden. Lisävihiä syistä saatiin, kun koneen valmistanut Boeing antoi jo viikko onnettomuuden jälkeen sen koneita lentäville yhtiöille ja lentäjille lisätietoa MCAS-järjestelmän toiminnasta – ja ohjeet kuinka sen sai kytkettyä pois päältä lennon aikana.Lentäjät ympäri maailmaa ovat paheksuneet Boeingin toimintaa. Eikö lentäjien olisi pitänyt tietää asiasta jo viimeistään 1,5 vuotta aikaisemmin, kun ensimmäinen Boeing 737 MAX luovutettiin lentoyhtiölle? Muun muassa yhdysvaltalainen lentäjien yhdistys ALPA ihmetteli heti onnettomuuden jälkeen julkisesti, miksei Boeing ollut kertonut järjestelmästä yksityiskohtaisesti uuden MAX-mallien käsikirjoissa. Myös suomalaiset MAX-lentäjät ovat julkisesti ihmetelleet, miksei MCAS-järjestelmää ole mainittu lentäjien koulutuksissa.Lentäjät haluavat vastauksia. Ja nopeasti.Boeing julkaisi varhain tiistaina Suomen aikaa tiedotteen, jossa se kertoi Lion Airin lento-onnettomuuden jälkeen kehittäneensä parannusta MAX-koneiden lennonohjausjärjestelmiin. Boeingin mukaan parannuksen on ”tarkoitus tehdä turvallisesta lentokoneesta vieläkin turvallisempi”. Boeing sanoo tiedotteessaan, että parannus olisi hyväksyttävissä ”viimeistään huhtikuussa”.Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että joku lentokonevalmistaja olisi toista parempi. Airbusilla on ollut samankaltaisuuksia sisältänyt tapaus vuonna 2014 (LH1829). Silloin Airbus 321-kone lähti jäätymisestä johtuneen vian takia tekemään täsmälleen samaa kuin mitä MAX-mallien epäillään nyt tehneen. Lentäjät taistelivat vastaan ja pelastivat tilanteen, vaikkei heillä ollutkaan koulutusta kyseiseen tilanteeseen.On siksikin täysin käsittämätöntä, miten lentokonevalmistaja voi suhtautua niin välinpitämättömästi sen parhaisiin kumppaneihin, lentäjiin. Kuka tietää, kuinka monta vaaratilannetta esimerkiksi MAX-koneiden kanssa on jo vältetty lentäjien toiminnan ansiosta?On aivan liian aikaista sanoa, onko kummankaan B737 MAX –koneen onnettomuus johtunut antureista, puutteellisesta koulutuksesta vai mistä. Mutta yksi asia on varma: kaikki MAX-tyypillä lentävät haluavat nyt tietää, mistä onnettomuudet ovat johtuneet.Jututtamani ilmailun ammattilaiset ovat olleet täysin samaa mieltä siitä, että syy on nyt selvitettävä. Kaksi ilmailualalla kymmeniä vuosia työskennellyttä ihmistä sanoi minulle toisistaan tietämättä Boeing 737 -koneesta täsmälleen saman asian. Tämä yli 50 vuotta vanha konetyyppi alkaa olla kuin vanhat housut: paikkaa paikan päällä.– Konetta on tuunattu, pimpattu ja tekohengitetty vuosikymmeniä, sanoi toinen.– Se on pelkkää faceliftin faceliftin faceliftiä, kommentoi toinen.Miksi siis Boeing ei ole yksinkertaisesti suunnitellut uutta konetyyppiä vanhan päivittämisen sijaan?Syynä on raha.Uuden koneen suunnittelu vie vuosikymmeniä ja maksaa paljon. Lentoyhtiöt ovat halunneet halpaa, tehokasta ja uutta. Ja nopeasti.Lentoyhtiöille myös sopii, ettei lentokone muutu liiaksi. Näin lentäjiä voi kouluttaa uusiin koneisiin halvalla. Ja nopeasti.Boeing on vastannut kysyntään ja valmistaa näitä MAX-tyypin koneita hurjalla tahdilla. Helmikuussa 2019 Boeing oli toimittanut 20 kuukaudessa maailmalle yhteensä 376 MAX-tyypin ”kolmeseiskaa”, ja sillä on tilaukset sisällä 4 636 lisäkoneen toimittamisesta lähivuosina kymmenille eri lentoyhtiöille. Jokainen kone maksaa noin sata miljoonaa euroa, eli pelkästään tähän konetyyppiin liittyy 500 miljardin euron bisnes.Boeing 737 on kirkkaasti eniten valmistettu suihkumatkustajakone. Päivälleen vuosi sitten Boeing luovutti historiallisen koneen numero 10 000 uudelle omistajalleen, kuukausi sitten mentiin jo luvussa 10 510.Paine onnettomuustutkinnalle on nyt kova kun sadat lentokoneet odottavat lentokentillä – tai mikä vielä kalliimpaa, lentävät tyhjinä kotikentilleen. Niin teki esimerkiksi Suomeen illalla Dubaista lentäneen Flydubain MAX-kone yöllä.Lentoyhtiöt, lentäjät ja matkustajat siis haluavat tutkinnasta tuloksia. Ja nopeasti.