Norwegian odottaa korvauksia Boeingilta – Hongkong kielsi lennot

Norwegianilla on käytössä 18 kyseistä konetyyppiä edustavaa lentokonetta. Sillä on myös tilauksia uusista koneista.Eilen EU:n alueella toimiva lentoturvallisuusviranomainen EASA ilmoitti, että se seuraa Britannian viranomaisia ja kieltää toistaiseksi lentämisen Boeingin koneilla, joille on sattunut lyhyen ajan sisällä jo kaksi onnettomuutta.Viranomaisten päätös on aiheuttanut runsaasti lentojen peruutuksia, myös Suomessa. Norwegian kertoi eilen koneiden vetämisestä pois käytöstä toistaiseksi.Norwegianilla on 737 Max -koneiden lisäksi käytössä myös Boeing 737-800 ja 787 Dreamliner-koneita.Hongkongin viranomaiset kertoivat tänään päättäneensä kieltää lennot Hongkongiin ja sieltä pois 737 Max -koneilla, joita käyttävät esimerkiksi intialainen SpiceJet ja venäläinen Globus Airlines.