Norwegianin osake syöksyy

Norwegianin osake oli iltapäivällä Oslon pörssissä noin kahdeksan prosentin laskussa. Boeingin osake avautui New Yorkissa noin kolme prosenttia miinukselle.Britannian lentoturvallisuusviranomaiset ovat kieltäneet Boeing 737 Max -tyypin lentokoneen käytön maan ilmatilassa.Viranomaistiedotteen mukaan kaikki kaupallinen liikenne kyseisellä konetyypillä on kielletty. Kielto koskee laskeutumista, nousemista ja ylilentoa Britannian ilmatilassa.Kielto koskee kaikkia lentoyhtiöitä.Uutistoimisto Bloombergin nimettömien lähteiden mukaan myös Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA valmistelee vastaavaa kieltoa.Useat lentoyhtiöt eri puolilla maailmaa ovat keskeyttäneet lennot Boeingin 737 Max -konetyypillä. Koneita on jäänyt kentille muun muassa Brasiliassa, Kiinassa, Etiopiassa, Indonesiassa ja Etelä-Afrikassa.Aiemmin tänään myös Singapore ja Australia ilmoittivat kieltävänsä lentämisen kyseisillä koneilla ilmatilassaan.Boeing 737 Max -mallin kone putosi toissa päivänä Etiopiassa pian nousun jälkeen, ja kaikki koneessa olleet 157 ihmistä kuolivat. Vastaavantyyppinen onnettomuus sattui samalla konetyypillä lokakuussa Indonesiassa.Suomessa toimivista lentoyhtiöistä ainakin Norwegian käyttää 737 Max -koneita. Norwegian ilmoitti iltapäivällä keskeyttävänsä lennot Boeing 737 Max -koneillaan eurooppalaisten ilmailuviranomaisten suositusten seurauksena. Norjalaisyhtiöllä on 18 kyseisen konetyypin konetta.Norwegianin tiedotteen mukaan yhtiöllä on yli 110 Boeing 737-800 -tyypin konetta eikä keskeytys vaikuta niihin.Myös TUI ilmoitti keskeyttävänsä lennot 737 Max 8 -koneillaan.Boeingin tiedotteen mukaan Yhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA ei ole antamassa uusia määräyksiä yhtiön 737 Max -konetyyppiin liittyen.