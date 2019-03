Taloussanomat

Norwegian ja TUI keskeyttävät lennot Boeing 737 Max 8 -koneilla

Lentoyhtiöt Norwegian ja TUI lopettavat toistaiseksi kaikki lennot Boeing 737 Max 8 -koneilla.Norwegian perusteli ratkaisua useiden maiden ilmailuviranomaisten päätöksillä väliaikaisesti kieltää lennot kyseisellä konetyypillä.Tiistaina iltapäivällä kerrottiin, että Britannia kieltää konemallin lentämisen ilmatilassaan kokonaan.Norwegian on lentänyt kahdeksalla nyt hyllytetyllä koneella reittilentoja Suomesta. Flight Radar24 -sivuston mukaan Helsingistä on lennetty ainakin 19 eri kohteeseen.Bloombergin mukaan Norwegianilla on yhteensä 18 Boeing 737 Max 8 -konetta. Norwegianilla on yli 110 kappaletta 737–800 -koneita, joita ei ole hyllytetty, yhtiö kertoi tiedotteessaan.TUI:lla hyllytettyjä koneita on 11.Boeing 737 Max 8 -koneita on jäänyt kentille muun muassa Brasiliassa, Kiinassa, Etiopiassa, Indonesiassa ja Etelä-Afrikassa. Argentiinassa Aerolinas Argentinas -yhtiön lentäjät ovat kieltäytyneet lentämästä koneilla.Tiistaina myös Singapore ja Australia ilmoittivat kieltävänsä lentämisen kyseisillä koneilla ilmatilassaan.Juttua päivitetään