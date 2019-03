Kempeleessä omakotiasukas selviää 1 500 euroa halvemmalla kuin Kemiönsaaressa – Kunnallisten maksujen ero repesi

Taloussanomat

Kempeleessä omakotiasukas selviää 1 500 euroa halvemmalla kuin Kemiönsaaressa – Kunnallisten maksujen ero repe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Savolaisten sähkölasku on kovin

Matalat maksut, kovat tuloverot