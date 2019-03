Taloussanomat

Vuokralaisen koirat haukkuivat soolona ja kuorossa – naapurit ryhtyivät toimiin

Häiriöt

olivat kestäneet joidenkin naapureiden mielestä vuosikausia.Asukkailta tulleet viestit johtivat lopulta siihen, että Espoon kaupungin omistama vuokra-asuntoyhtiö irtisanoi vuokrasopimuksen. Vuokralaisen mielestä koirat käyttäytyivät hyvin ja jupakan takana oli hänen mielestään asukas, joka vain halusi tehdä kiusaa.Vuokrataloyhtiö sai useita yhteydenottoja, joiden viesti oli selkeä: koirat haukkuivat, olivat aggressiivisia eikä omistaja korjannut niiden jätöksiä pihamaalta.Riita eteni Espoon käräjäoikeuteen, joka totesi vuokrasopimuksen irtisanotuksi ja velvoitti vuokralaisen muuttamaan asunnosta häädön uhalla. Vuokralainen vei riidan edelleen Helsingin hovioikeuteen. Se ei antanut jatkokäsittelylupaa.Taloyhtiö koostuu useasta talosta ja niissä asuu noin 50–60 vuokralaista. Koiria taloissa on todistajien kertoman mukaan 10–16.Ongelman aiheuttivat vuokralaisen kaksi koiraa. Ne haukkuivat joidenkin naapureiden mielestä jopa kahteen saakka yöllä. Päivällä haukunta kehittyi usein kuorohaukunnaksi.Asukkaiden yhteydenotot johtivat vuokralaiselle annettuihin huomautuksiin, varoitukseen ja lopulta pidettiin sovittelukokous.ei oiennut käynnisti taloyhtiö kanteella ensisijaisen vaatimuksen vuokrasopimuksen purkamisesta ja toissijaisen vaatimuksen vuokrasopimuksen irtisanomisesta.Oikeus kuuli joukon taloyhtiön asukkaita. Kaksi lähinaapuria oli saanut haukunnasta tarpeekseen ja he muuttivat lopulta pois. Muutamat todistajat eivät pitäneet koiria ongelmatapauksina eivätkä tienneet niiden haukunnasta mitään.Koirien haukunnasta oli taloyhtiölle tullut useita ilmoituksia. Haukunnan määrä lisääntyi muutama vuosi sitten, kun vuokralainen otti asuntoonsa toisen koiran.Omistaja turvautui ammattiauttajaan ja käytti koirakorjaajan palveluja. Koirakorjaajan neuvo oli kehuminen komentamisen sijaan. Ongelmat eivät kuitenkaan poistuneet.Oikeus tuli lopputulokseen, jonka mukaan koirien jätökset taloyhtiön pihassa eivät johtaneet vuokrasopimuksen purkamiseen. Useista häiriöilmoituksista huolimatta koirat eivät käräjäoikeuden mielestä aiheuttaneet sellaisia ongelmia, että vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus häiritsevän elämän perusteella.Käräjäoikeus kuitenkin hyväksyi taloyhtiön toissijaisen kanteen vuokrasopimuksen irtisanomisesta.Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki ei edellytä irtisanomiselta mitään erityisiä perusteita. Sopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua.Irtisanomisperuste ei saa kuitenkaan olla hyvän tavan vastainen eikä koiriin liittyvä peruste ole hyvän tavan vastainen, oikeus toteaa.Käräjäoikeus katsoi, että vuokrasopimus oli irtisanottu, kun taloyhtiö antoi haasteen vuokralaiselle irtisanomisesta, ja irtisanomisaika oli puoli vuotta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa viime joulukuussa, josta hetkestä se siirsi vielä kolme kuukautta muuttopäivää eteenpäin.Koska vuokrataloyhtiö hävisi kanteensa ja voitti toisen kanteensa, maksaa se omat oikeuskulunsa itse. Vuokralainen saa noin 5 000 euron oikeuskulunsa veronmaksajien piikkiin.Hovioikeuden ratkaisu on viime viikolta.