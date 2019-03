Taloussanomat

Turkki vajosi taantumaan ensimmäistä kertaa 10 vuoteen

Turkki vajosi taantumaan ensimmäistä kertaa 10 vuoteen

11.3. 12:33

Turkin talous on hyötynyt maailmantalouden trendeistä, mutta talousnäkymiä on synkentänyt maan valuuttakriisi, virheet talouspolitiikassa ja diplomaattinen kiista Yhdysvaltojen kanssa.

Turkin talous painui viime vuoden lopulla taantumaan ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.



Turkin bruttokansantuote (bkt) laski tänään julkistettujen tietojen mukaan 2,4 prosenttia loka–joulukuussa edellisestä neljänneksestä. Heinä–syyskuussa bkt laski 1,6 prosenttia, joten Turkin talous on nyt teknisesti taantumassa.



Edellisen kerran Turkki oli taantumassa vuosina 2008–09, jolloin bkt laski neljä neljännestä peräkkäin.



Turkin talous on hyötynyt maailmantalouden trendeistä, mutta talousnäkymiä on synkentänyt maan valuuttakriisi, virheet talouspolitiikassa ja diplomaattinen kiista Yhdysvaltojen kanssa.