Maakuntahallitus veti mattoa tunnelisuunnitelmien alta – Vesterbacka ei anna periksi: ”Tähtien sotaa tehtiin kolme osaa”

Uudenmaan maakuntahallitus on päätti tänä aamuna ehdottaa, että Suomenlahden alta Tallinnan suunniteltu rautatietunneli kulkisi Helsinki-Vantaan lentokentältä Helsingin rautatieaseman kautta.Peter Vesterbackan mukaan työtä Espoon kautta kulkevan ratahankkeen puolesta jatketaan silti.– Tähtien sotaa tehtiin kolme osaa, vastaa Vesterbacka.Vastaus on viittaus alkuperäiseen Tähtien sota -trilogiaan.– Tämä on Imperiumin vastaisku. Sitten tulee Jedin paluu. Jatketaan hanketta ja odotetaan, että Helsingin vetämä hanke kertoo, miten ajattelivat järjestäytyä ja hoitaa rahoituksen ja rakentamisen.Viime perjantaina Vesterbacka ilmoitti valittavansa, jos maakuntahallitus päätyy kannattamaan vain Helsingin kautta menevää linjausta.Parhaillaan hankkeesta on Vesterbackan mukaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointi.– Siinä ovat mukana kaikki vaihtoehdot, hän toteaa.Vesterbackan vetämä hanke ilmoitti saaneensa viime viikon torstaina rahoituksensa kuntoon, sillä kiinalainen Touchstone Capital Partners Ltd ilmoitti osallistuvansa hankkeeseen 15 miljardin rahoituksella, jonka pitäisi laskelmien mukaan riittää tunnelin rakentamiseen.Tarkoituksena on kerätä hankkeeseen myös muita rahoittajia siten, että kiinalaissijoittajien osuus hankkeesta painuisi lopulta alle puoleen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan junaliikenteen Helsinki-Vantaan lentokentältä Tallinnaan olisi tarkoitus alkaa joulukuussa 2024.Sen sijaan liikenne- ja viestintäministeriön arvioiden mukaan vuonna 2025 tunnelihankkeesta olisi valmiina vasta suunnitelma. Tämän jälkeen rakentamiseen menisi vielä 15 vuotta, joten tunneli avautuisi liikenteelle vasta vuonna 2040.Maakuntahallituksen ehdottama ratalinjaus lähtee seuraavaksi uudelle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen asia palaa vielä kerran maakuntahallituksen ratkaistavaksi. Lopullinen muodollinen päätös linjauksesta tehdään maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa.Linjausta Helsingin kautta ovat aiemmissa lausunnoissaan kannattaneet muun muassa Helsingin ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun liikennekuntayhtymä, liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto ja Uudenmaan ely-keskus. Perusteluina on tunnelin kytkeytyminen Suomen ja Viron rataverkkoon tärkeissä solmukohdissa.