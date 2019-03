Taloussanomat

TEM selvitti: Palkansaajien järjestäytymisaste putosi alle 60 prosentin

TEM selvitti: Palkansaajien järjestäytymisaste putosi alle 60 prosentin 11.3. 11:06

Järjestäytymisaste on laskenut 5 prosenttiyksikköä vuodesta 2013 vuoteen 2017.

Palkansaajien järjestäytymisaste on jatkanut laskuaan ja on nyt alle 60 prosenttia, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön teettämän selvityksen mukaan vuonna 2017 vain runsaat puolet miehistä ja kaksi kolmannesta naisista kuului ammattiliittoon.



Järjestäytymisaste on laskenut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2013.



Vuoden 2017 lopussa ammattiliitoissa oli kaikkiaan 2,04 miljoonaa jäsentä. Heistä lähes 31 prosenttia oli varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella, eli eläkeläisiä, opiskelijoita, vapaajäseniä ja yrittäjiä.