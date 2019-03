Taloussanomat

EKP piti ohjauskorkonsa odotetusti nollassa – uusi pitkäaikaisen rahoituksen ohjelma

Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan 0,00 prosentissa korkokokouksessaan tänään. Sen sijaan tulevaa korkokehitystä kuvaavaa ohjeistusta muutettiin. Lisäksi keskuspankki ilmoitti aloittavansa syyskuussa uuden pankkien pitkäaikaisen rahoituksen ohjelman (TLTRO).Korkopäätös oli odotettu, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemista 39 ekonomistista yksikään ei odottanut korkoon muutosta. Ohjauskorko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta lähtien.Myös talletuskoron EKP piti ennallaan -0,40 prosentissa ja maksuvalmiuslainan koron 0,25 prosentissa. Arvopaperien netto-ostot EKP lopetti vuodenvaihteessa.EKP sanoi tämänpäiväisessä korkolausunnossaan odottavansa ohjauskorkojen pysyvän ennallaan ainakin vuoden loppuun asti. Viime kesäkuusta lähtien EKP on linjannut, että ohjauskorko pysyy ennallaan ainakin tämän vuoden kesän loppuun asti.Lisäksi EKP ilmoitti, että se tarjoaa lisää TLTRO-lainoitusta euroalueen pankeille syyskuun alusta. Ohjelma päättyy maaliskuussa 2021. Tarjolla olevien lainojen laina-aika on kaksi vuotta.Euroalueen talous on talven aikana näyttänyt hidastumisen merkkejä. Erityisesti Saksan teollisuuden kehityksestä kertoneet luvut ovat näyttäneet heikoilta kauppasodan myllerryksessä ja odotukset kaoottisesta brexitistä painavat tunnelmia. Sen sijaan palvelualat ovat parantaneet kehitystään ja suurista euromaista Ranska näyttäisi olevan toipumassa keltaliivien mielenosoitusten aiheuttamasta notkahduksesta. Euroalueen heikoin lenkki on taantumaan painunut Italia.Kuluttajahintojen nousuvauhti on selvästi alle EKP:n kahden prosentin tavoitteen ja pohjahintainflaatio on sinnikkäästi pysytellyt yhden prosentin tuntumassa.Euroalueen talouskasvu hidastui aiemmin arvioitua jyrkemmin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Eurostatin tänään julkistamien lopullisten tietojen mukaan euroalueen bruttokansantuote (bkt) kasvoi loka-joulukuussa 1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta ja 0,2 prosenttia heinä-syyskuusta. Heinä-syyskuussa talouskasvu ylsi 1,6 prosenttiin.Jo eilen uutistoimistolähteet kertoivat, että EKP laskisi tänään talousennusteitaan niin paljon, että se voi niillä perustella uusia rahoitusoperaatioita.EKP aloitti määrällisen elvytyksen eli arvopaperien osto-ohjelmansa syksyllä 2014, minkä jälkeen keskuspankki osti arvopapereita yhteensä 2600 miljardin euron edestä. Neljässä nelivuotisen rahoituksen operaatiossaan (TLTRO II) EKP lainasi euroalueen pankeille yhteensä 740 miljardia euroa.EKP kasvatti osto-ohjelmaansa vuoden 2015 maaliskuussa, minkä jälkeen EKP ja kansalliset keskuspankit ostivat jälkimarkkinoilta euroalueen joukkovelkakirjoja ja omaisuusvakuudellisia arvopapereita 80 miljardin euron kuukausitahdilla. Vuoden 2017 maaliskuusta eteenpäin osto-ohjelma oli suuruudeltaan keskimäärin 60 miljardia euroa kuussa. Viime vuoden alussa kuukausiostot pienenivät 60 miljardista 30 miljardiin euroon, ja lokakuusta vuoden loppuun keskimäärin 15 miljardia euroa.Kesäkuun kokouksessaan EKP kertoi arvopaperiostojen supistamisesta ja netto-ostojen lopettamisesta. Lisäksi EKP linjasi korkolausunnossaan, että ohjauskorko pysyy ennallaan ainakin tämän vuoden kesän loppuun asti.