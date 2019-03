Taloussanomat

Posti harkitsee joidenkin töiden siirtämistä Viroon – johtaja ei kiistä tietoa

Posti aloitti tammikuun lopussa yt-neuvottelut jotka koskevat noin 6 000 ihmistä. Posti kertoi tuolloin tavoittelevansa 150–200 miljoonan euron kustannussäästöjä kolmen vuoden aikana. Henkilöstön vähennystarve on enintään 236 henkilöä hallinnossa ja palvelutuotannossa.Taloussanomien saaman tiedon mukaan Posti aikoo siirtää ainakin toimistotöitä Tallinnaan. Työnantaja on kertonut asiasta työntekijöille, joita asia näillä näkymin koskee. Taloussanomille on kerrottu, että heitä on merkittävä määrä.– Meillä on neuvottelut käynnissä ja on erilaisia suunnitelmia. Tämä suunnitelma on vielä käynnissä. Meillä ei ole mitään päätöksiä mistään vielä.– Kuten sanoin, tämä on vielä suunnitteluvaiheessa. Niin kauan, kun ei ole päätöksiä, teemme tätä – niin kuin aina – henkilöstön kanssa hyvässä yhteistyössä ja pyrimme löytämään parhaat ratkaisut.– Meillä on eri vaihtoehtoja ja henkilöstön edustajien kanssa pyrimme löytämään meille kaikille parhaan mahdollisen suunnitelman, joka toimisi parhaiten.– En kiistä mitään, enkä sano mitään, koska tämä on tällä hetkellä vain suunnittelua.– Meillä on kustannuspaineita ja pyrimme löytämään niihin hyviä ratkaisuja. Meidän pitää miettiä eri vaihtoehtoja ja tässä suunnittelussa tämä on tällä hetkellä menossa.– Sitä on mahdotonta sanoa. Kuten kaikki tiedämme kirje- ja lehtivolyymit laskevat. Kun tilanteeseen tulee kilpailua, se lisää kustannuspaineita. Mutta toimimme samoilla ehdoilla kuin kilpailijat ja pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka toimisivat myös taloudellisesti.– Kuten sanoin, meillä on vain suunnitelmia pöydällä, eikä mitään päätöksiä ole tehty. Vaikka olemme valtionyhtiö, harjoitamme liiketoimintaa ja joudumme miettimään, miten saamme kustannukset toimimaan tulojen mukaan.– Neuvottelut saadaan toivottavasti päätökseen maaliskuun loppupuolella. Tiedotamme sen jälkeen.Lisää asiasta hetken kuluttua.