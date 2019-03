Taloussanomat

Huijarit houkuttelevat väkeä valesijoitus­sivustoille ja keplottelevat itsensä uhrin tietokoneelle

Se ei pysähdy yhteen sijoitukseen, vaan uhria pyritään sitouttamaan lisää. Hänelle näytetään jatkuvalla syötöllä tuottoa.

Jossain vaiheessa tekijät tarjoavat uhreille mahdollisuutta etätyöpöytäohjelman käyttöön, jolla mukamas yritetään palvella uhreja paremmin. Oikeasti uhri antaa tekijälle täyden pääsyn tietokoneelleen.

Valeuutiset apuna