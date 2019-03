Taloussanomat

Folksamin nielaissut Fennia aloittaa yt-neuvottelut – 95 työpaikkaa vaarassa

Vakuutusyhtiö Fennia aloittaa yt-neuvottelut, jotka ovat seurausta Folksam Vahinkovakuutus -yhtiön ostosta. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 1 150 vahinkovakuutuksen parissa työskentelevää ihmistä, ja ne voivat johtaa enintään 95 henkilötyövuoden vähennykseen.Fennia osti Folksamin viime vuonna, ja kauppa vahvistettiin marraskuun lopulla.Tarkoitus on yt-neuvottelujen kautta organisoida uudelleen vahinkovakuuttamisen liiketoiminnot ja luopua päällekkäisistä toiminnoista. Kesään mennessä on myös tarkoitus yhdistää yhteisiä toimitiloja.Yhdistyneellä vahinkovakuutusyhtiöllä on yli 380 000 yritys- ja kotitalousasiakasta.Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät Henki-Fennian, Fennia Varainhoidon ja Fennia Kiinteistökehityksen henkilöstö.