Taloussanomat

Lennonjohtajien pitkä työriita ratkesi

Lennonjohtajien työkiista päättyy. Valtakunnansovittelijan toimisto kertoo Twitterissä, että osapuolet ovat hyväksyneet myöhään eilisiltana annetun sovintoehdotuksen. Kaikki työnseisaukset päättyvät puolilta öin.Lennonjohtajia edustava SLJY hylkäsi kaksi aiempaa sovintoehdotusta. Kiista on ollut pitkä, sillä lennonjohtajien työehtosopimus päättyi jo loppuvuonna 2017.Uusi työehtosopimus on voimassa maaliskuun loppuun vuonna 2021.– Tie oli pitkä ja kivinen, mutta olemme tyytyväisiä, että lennonjohtajien työehtosopimus saatiin vihdoin uudistettua. Lennonjohtajien kaksivuotinen työehtosopimus noudattelee yleistä työmarkkinalinjaa ja työehtosopimukseen tehtiin muutoksia muun muassa ikääntyviä lennonjohtajia ajatellen, kiitteli työnantajia neuvotteluissa edustanut Palvelualojen työnantajat Palta tiedotteessa.Neuvotteluissa on väännetty sopua vanhempien lennonjohtajien mahdollisuuksista siirtyä osa-aikatyöhön tai keventää toimenkuvaansa muuten. Eripuraa oli myös palkkauksesta. Paltan mukaan työehtosopimus noudattelee yleistä työmarkkinalinjaa.Neuvotteluja on edistetty työtaistelutoimin molemmin puolin. Lennonjohtajat ovat järjestäneet viikoittain toistuvia työnseisauksia ja työnantajapuoli on asettanut lennonjohtajille työsulkuja. Lennonjohtoa on hoidettu esimiesvoimin eivätkä työtaistelutoimet ole aiheuttaneet häiriöitä lentoliikenteeseen.Lennonjohtajien työehtosopimuksen piirissä on noin 210 lennonjohtajaa.